‘İçerde’kiler dışarıda kaldı
İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle 80 kişiden oluşan ‘İçerde’ dizisinin ekibi, Belgrad Ormanı’nda mahsur kaldı. Oyuncuların yardımına kurtarma ekibi yetişti.
- Magazin servisi
Başrollerini Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral ve Damla Colbay’ın paylaştığı ‘İçerde’ dizisi İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle Belgrad Ormanı’nda mahsur kaldı. Çekimler için dün sabah Belgrad Ormanı’na giden ekibin yaşadığı zorluğu Coşkun karakterini canlandıran Nebil Sayın, facebook hesabından duyurdu. Oyuncu “80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı’nda mahsuruz.
Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor” yazdı. İlerleyen saatlerde Sayın “Arkadaşlar şu an itfaiye vs ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla onları aramanın anlamı yok. Fakat bize ulaşamıyorlar. Beklemedeyiz, haber vereceğim” dedi. Uzun çalışmalardan sonra ekip ve Sayın mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Ay Yapım “Ağır hava muhalefeti nedeniyle ekibimizin yaşadığı ulaşım problemi Belediye, Jandarma ve Valiliğin yardımlarıyla çözüme ulaşmıştır. İlgilenen herkese teşekkür ederiz” yazılı bir açıklamayla ekibin kurtarıldığını belirtti.
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