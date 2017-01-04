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‘İçimdeki Fırtına’ Napoli’de koptu!

Yapımını Aslan Film’in üstlendiği ‘İçimdeki Fırtına’ dizisi Star TV’de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

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Başrollerini Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca, Burak Yamantürk, Mehmet Özgür ve Hatice Aslan’ın paylaştığı dizinin çekimleri İtalya’da başladı. Napoli’nin en büyük meydanı ‘Piazza del Plebiscito’ başta olmak üzere Sorrento ve Positano’da gerçekleşen çekimler 4 gün sürdü. Dizi, iki kız kardeşin zamanla birbirinin can düşmanı olmasını anlatıyor.  

 

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