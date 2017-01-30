İçime sinen bir albüm oldu
Can Bonomo, yeni albümünün heyecanını yaşıyor.
- Magazin servisi
Albümün içeriği hakkında bilgi veren Bonomo “Cover ve sürpriz bir şarkının haricinde çoğu şarkının söz ve müzikleri bana ait. Bu albümde aramıza vokal koçluğu yapmak üzere yıllardır hayranı olduğumuz dostumuz Özge Fışkın da katıldı. Güzel ve içime sinen bir albüm oldu.” dedi. Bonomo’nun albümü, Şubat ayının son haftası müzikseverlerle buluşacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.