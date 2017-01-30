İçime sinen bir albüm oldu

Albümün içeriği hakkında bilgi veren Bonomo “Cover ve sürpriz bir şarkının haricinde çoğu şarkının söz ve müzikleri bana ait. Bu albümde aramıza vokal koçluğu yapmak üzere yıllardır hayranı olduğumuz dostumuz Özge Fışkın da katıldı. Güzel ve içime sinen bir albüm oldu.” dedi. Bonomo’nun albümü, Şubat ayının son haftası müzikseverlerle buluşacak.