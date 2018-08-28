İdil Fırat kimdir kaç yaşında İdil Fırat nerelidir? Magazin gündeminin uzun soluklu konuşulan ismi İdil Fırat kim biyografisi nasıldır? Daha önce de sanat dünyasının tanıdık simalarıyla aşk yaşayan İdil Fırat kimdir? Güzelliğiyle dikkat çeken İdil Fırat hayat hikayesini haberimizde derledik. İdil Fırat sevgilileri merak ediliyor. Fenerbahçe asbaşkanı Önder Fırat'ın kızı olan İdil Fırat, 1988 senesinde dünyaya geldi. Sosyete dünyasının tanıdık güzellerinden olan İdil Fırat, üniversite eğitimini Amerika'da tamamladı. Dört yıl boyunca eğitimi sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan genç kadın, George Washington DC Üniversitesi'ne gitmiştir. Eğitim aldığı üniversitenin Uluslararası Politika bölümünden mezun olan sosyetik güzel, ardından yüksek lisansını da tamamladı. Yüksek lisansı için London School Of Economics'i tercih eden İdil Fırat, Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans eğitimi gördü.

İDİL FIRAT KINA GECESİ GÖRKEMLİ KUTLAMAYA ŞAHİT OLDU

Mert Fırat ile evlenmeye hazırlanan İdil Fırat’ın kına gecesi Pazartesi gecesi Erol Yıldırım imzalı organizasyonla Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşti. Fırat çiftinin aile ve yakın dostlarının katıldığı eğlenceli gecenin ilerleyen saatlerinde damat tarafı geline sürpriz yaparak geceye katıldı. Gece boyu karşılıklı dans eden çifte bu heyecanlı günlerinde sevdikleri de eşlik etti. İdil Fırat’ın Tuvanam imzalı elbisesi misafirlerden büyük beğeni topladı.

ENGİN ÖZTÜRK'LE EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk ile aşk yaşayamıştı. Annesini ve kardeşi Can Fırat'la tanıştırdığı Engin Öztürk ile evlenmesi beklenen İdil Fırat, sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı.

İDİL FIRAT KİMDİR?

Fenerbahçe asbaşkanı Önder Fırat'ın kızı olan İdil Fırat, 1988 senesinde dünyaya geldi. Sosyete dünyasının tanıdık güzellerinden olan İdil Fırat, üniversite eğitimini Amerika'da tamamladı. Dört yıl boyunca eğitimi sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan genç kadın, George Washington DC Üniversitesi'ne gitmiştir. Eğitim aldığı üniversitenin Uluslararası Politika bölümünden mezun olan sosyetik güzel, ardından yüksek lisansını da tamamladı. Yüksek lisansı için London School Of Economics'i tercih eden İdil Fırat, Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans eğitimi gördü.

2015 senesinden itibaren çalışma hayatında aktif bir şekilde rol almaya başladı. 2015 yılında kurulan özel bir firmanın özel kurucu ortakları arasında yer alan İdil Fırat, oyuncu Engin Öztürk ile 1,5 yıllık bir beraberlik yaşamış, ikili sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Temmuz aydında oyuncu Mert Fırat ile nişanlanan İdil Fırat, 8 Eylül'de Alaçatı'daki lüks bir otelde dünyaevine girecek.