İki düşman kardeşin hikayesi
Merve Boluğur’dan hayranlarına müjdeli haber.
- Magazin servisi
Ünlü popçu Murat Dalkılıç ile evlendikten sonra ekranlara uzun süre ara veren güzel oyuncu çok yakında Star TV’de yayınlanacak ‘İçimdeki Fırtına’ adlı diziyle ekrana dönüyor. Düşman iki kardeşin sürükleyici hikayesinin anlatıldığı ‘İçimdeki Fırtına’ dizisinde Merve Boluğur dışında Gizem Karaca, Yusuf Çim, Burak Yamantürk, Mehmet Özgür gibi önemli isimler yer alıyor.
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