İlayda Çevik kimdir oynadığı diziler neler Sen Anlat Karadeniz oyuncusu İlayda Çevik kaç yaşında? Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını sorgulamaya başladı. Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Sen Anlat Karadeniz 9. bölüm yeni fragmanında olaylardan çok kadroya dahil olan yeni isim dikkat çekti. Daha önce Kara Gül dizisiyle tanınan İlayda Çevik'in rolünün detayları bu akşam belli olacak. Sen Anlat Karadeniz’e sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce Kara Gül dizisinin kadrosunda yer alan İlayda Çevik, diziye katıldı. Karagül dizisinde babasının ölümüyle birlikte annesinin en büyük destekçisi Maya karakterine hayat veren İlayda Çevik, kocasından gördüğü şiddetten kaçan genç bir kadına hayat verecek. İlayda Çevik, 22-12-1994 Balıkesir doğumludur. İlk olarak, küçük yaşlarda Burhaniye Belediye Tiyatrosunda oyunculuk yapan başarılı oyuncu, ortaokul çağında iken Özel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinden tiyatro eğitimi almıştır.

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

İlayda Çevik, 22-12-1994 Balıkesir doğumludur. İlk olarak, küçük yaşlarda Burhaniye Belediye Tiyatrosunda oyunculuk yapan başarılı oyuncu, ortaokul çağında iken Özel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinden tiyatro eğitimi almıştır. Daha sonra Müjdat Gezen sanat merkezinde tiyatro eğitimine devam etmiştir.

Fransızca ve almanca bilen güzel ve başarılı oyuncu, ilk profesyonel tiyatro performansını da, Çocuk Bahçesi isimli çocuk oyunu ile yapmıştır. İlerleyen yıllarda Duru Tiyatrosunda oyunculuk eğitimine devam etmiş ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girmiştir. Halen üniversite eğitimine devam eden İlayda Çevik, Karagül isimli dizi filmde, ilk kez Türk televizyon seyircisi karşısına çıkarak, büyük bir beğeni kazanmıştır.

Doğum yeri: Balıkesir

Doğum tarihi: 22-12-1994

Boy: 1.68cm

Kilo: 56

Saç rengi: Kumral

Göz rengi: Mavi

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.