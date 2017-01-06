İlhan Mansız Survivor'dan önce aşk tazeliyor

Bazı internet sitelerinde eski futbolcu'nun sarışın - mavi gözlü bir güzelle fotoğrafları yayınlandı ve fotoğraftaki kişinin Mansız'ın kızı olduğu yazıldı.

Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Mansız'ın sosyal medya hesabından sık sık birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştığı güzel 13 yaşındaki kızı değil, sevgilisi Celina çıktı.

İlhan Mansız kimdir?

İlhan Mansız 10 Ağustos 1975 doğumludur. Almanya' da doğan ve annesi terzi, babası fabrika işçisi olan İlhan Mansız, 9 yaşındayken annesi kardeşi ve ablası ile birlikte ailesinin memleketi olan Eskişehir'e döndü. 4 yılını Eskişehir'de geçirdi ve ailesinin Almanya'da kalması sebebiyle geri döndü. Almanya'ya dönüşünden sonra burada futbola başladı. Ayrıca kardeşi Erman Mansız da Köln takımının genç takımında oynamaktadır. SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg altyapılarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çekti. Augsburg takımıyla 1993'te Almanya Gençler Şampiyonluğu, bir sene sonra da Almanya Gençler Kupası'nın sahibi oldu. O sene finalde yendikleri ülkenin köklü takımlarından FC Köln'e transfer oldu.

19 yaşında yaptığı bu transferle futboldan ilk defa para kazandı. Kazandığı ilk parayla kendisine bir müzik seti almıştır. Köln ekibi ile iki yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, birinci sene 1. FC Köln II takımında oynayıp, sonraki sene birinci takıma çıkacaktı ancak babasının isteği ile Türkiye'ye gelmeye karar verdi.

38 kez A Milli Futbol Takımı forması giyen İlhan Mansız, bu maçlarda 7 gole de imzasını attmıştır. Türkiye Millî Futbol Takımı'nın dünya üçüncüsü olarak tarihe geçtiği 2002 FIFADünya Kupası'nda üç gol attı. Ancak bu goller içinde çeyrek final maçında Senegal'e uzatmalarda (dakika 94) attığı altın gol hayatının en önemli golü oldu. Bu sayede tüm dünyada tanınır hale geldi.