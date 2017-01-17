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İngiliz şarkıcı Lily Allen da 'Nusreting' trendine katıldı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Lily Allen, Birleşik Krallık Theresa May’in açıklamalarını beklerken ilginç bir tweet paylaştı.

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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Lily Allen da Nusreting trendine katıldı. Ünlü müzisyen, bugün Brexit ile ilgili açıklamalar yapması beklenen İngiltere başbakanı Theresa May’i Nusret’le ti’ye aldı. 
 
Bugün İngiltere'nin Brexit süreci ve sonrasında Avrupa ile ilişkileri küresel piyasaların en önemli gündem maddeleri arasına girmişken, müzik dünyası da bu duruma kayıtsız kalamazdı.  
 
 
Daha önce mültecilerle ilgili bir programa katılarak büyük tepki çeken Lily Allen, paylaştığı bir tweet'le 'İngiltere ne olacak' sorusunu sosyal medyada 'Nusreting’ trendiyle değerlendirdi. 
 
Nusr-et'in sahibi olan Nusret Gökçe'nin tuz hareketi şu an sosyal medyada ciddi bir mizah kaynağı olmuş durumda.

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