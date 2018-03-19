İpek Yaşar kimdir 2018 Survivor İpek Yaşar kaç yaşında nerelidir

İpek Yaşar kimdir? Survivor Gönüllüler takımı 2018’den İpek Yaşar aslen nerelidir? TV8 kanalının fenomen yarışması haline gelen Survivor yarışmacıları adından söz ettirmeye devam ediyor. Bunlardan biriside İpek Yaşar oldu. Survivor İpek, CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban’da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir. İpek Yaşar'ın ismi, 4 Mart akşamı düzenlenen ada konseyinde 6 kez çıkmış ve eleme adayları arasına girmiştir. İşte merak edilen Survivor Gönüllüler takımından İpek Yaşar biyografisi detayları haberimizde…

İPEK YAŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

İpek Yaşar 27 yaşındadır. Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı zamanda Galatasaray A Takımı'nda forma giymiş milli su topu oyuncusudur. Aynı zamanda atlet olan İpek, crossfit hocalığı yapıyor. CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.

ELEMEYE ÇIKAN İSİMLER BELLİ OLDU!

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, ada konseyine gitti. Konseyden en çok ismi çıkan İpek oldu. Bireysel dokunulmazlığı alan Nagihan, Ramazan'ın ismini verdi. Funda ise Birsen'in ismini söyledii. Böylelikle eleme potasında Bİrsen, Ramazan ve İpek elenmek üzere çıktı.