İpek Yaşar kimdir 2018 Survivor İpek Yaşar kaç yaşında nerelidir
İpek Yaşar kimdir? Survivor İpek Yaşar biyografisi ayrıntıları haberimizde yer almaktadır. Survivor Gönüllüler takımının maceracı yarışmacısı İpek Yaşar tam adı Berrin İpek Yaşar’dır. All Star 2018 yarışmasında gönüllüler takımındaki arkadaşları tarafından performansı ile eleştirilen Survivor İpek, yarışmadaki başarılı performansına güç katmaya devam ediyor. Yeni bölümde; gönüllüler takımında üç eleme adayından biri olan İpek Yaşar, ödül oyunu sırasında yüzünü sert şekilde platforma çarparak korkutan bir kaza geçiriyor. İpek acılar içinde kendini yere bırakırken, diğer yarışmacılar da korkulu gözlerle onu izliyor. Doktor Metin Kuş'un ilk müdahaleyi yaptığı yarışmacı, ambulansla hastaneye kaldırılıyor.İpek Yaşar 27 yaşındadır. Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı zamanda Galatasaray A Takımı'nda forma giymiş milli su topu oyuncusudur. Aynı zamanda atlet olan İpek, crossfit hocalığı yapıyor. CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. İşte merak edilen ve Survivor 2018 yarışmacıları arasında adını sıkça duyduğumuz İpek Yaşar biyografisi sizlerle…
İpek Yaşar kimdir? Survivor Gönüllüler takımı 2018’den İpek Yaşar aslen nerelidir? TV8 kanalının fenomen yarışması haline gelen Survivor yarışmacıları adından söz ettirmeye devam ediyor. Bunlardan biriside İpek Yaşar oldu. Survivor İpek, CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban’da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir. İpek Yaşar'ın ismi, 4 Mart akşamı düzenlenen ada konseyinde 6 kez çıkmış ve eleme adayları arasına girmiştir. İşte merak edilen Survivor Gönüllüler takımından İpek Yaşar biyografisi detayları haberimizde…
İPEK YAŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
İpek Yaşar 27 yaşındadır. Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı zamanda Galatasaray A Takımı'nda forma giymiş milli su topu oyuncusudur. Aynı zamanda atlet olan İpek, crossfit hocalığı yapıyor. CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.
ELEMEYE ÇIKAN İSİMLER BELLİ OLDU!
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, ada konseyine gitti. Konseyden en çok ismi çıkan İpek oldu. Bireysel dokunulmazlığı alan Nagihan, Ramazan'ın ismini verdi. Funda ise Birsen'in ismini söyledii. Böylelikle eleme potasında Bİrsen, Ramazan ve İpek elenmek üzere çıktı.
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