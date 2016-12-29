Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş evlendi
Işın Karaca, dün akşam çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş’la evlendi. Çiftin nikâh şahitliğini Necati Ateş, Cansu Kurtçu, Nusret Kaan Tuğhan, Selçuk Yöntem, Elif Ebru Tezel, Murat Deniz yaptı.
Kızı Hira hastalanınca düğüne gelemeyen Demet Akalın’ın yerine Cansu Kurtçu nikâh şahidi oldu.
Işın Karaca’yı düğün töreninde annesi Şeniz Büyükkaraca, kardeşleri Serdar ve Akın Büyükkaraca, ilk eşi Soner Kıvanç’la evliliğinden olan oğlu Erda Kıvanç ve ikinci eşi Sedat Doğan’la evliliğinden olan kızı Mia Doğan da yalnız bırakmadı.
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