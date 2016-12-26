Işın Karaca kına gecesinde döktürdü
Sevgilisi Tuğrul Odabaş'la nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Işın Karaca önceki akşam kına gecesi düzenledi.
Ünlü şarkıcı Işın Karaca Sevgilisi Tuğrul Odabaş'la evlenmeye hazırlanıyor. Çift önceki akşam bütün sevenlerinin katıldığı bir kına gecesi düzenledi. Işın Karaca'nın mutluluğu gözlerinden okunurken gecede eğlenceli dakikalar yaşandı. İşte kına gecesinden kareler;
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