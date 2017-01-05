Işın Karaca'nın eşinden güldüren paylaşım

Çocukluk arkadaşı olan Karaca'yla evlilik cüzdanındaki fotoğraflarını yayınlayan Odabaş, "Çok sevenler zamanla birbirlerine benzermiş" notunu düştü. İşadamının bir sonraki paylaşımı ise herkesi güldürdü.

Eşiyle kendisinin yüzünü Photoshop'la yer değiştiren Tuğrul Odabaş, bu ilginç kareyi "Benziyor demiştim" notuyla paylaşınca takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Pek çok takipçisi Odabaş'a "Işın Karaca'nın hık demiş burnundan düşmüşsün" diye espri yaptı.