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Işın Karaca'nın eşinden güldüren paylaşım

Ünlü popçu Işın Karaca'nın geçtiğimiz hafta nikah masasına oturduğu işadamı Tuğrul Odabaş, önceki gün komik bir paylaşıma imza attı.

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Çocukluk arkadaşı olan Karaca'yla evlilik cüzdanındaki fotoğraflarını yayınlayan Odabaş, "Çok sevenler zamanla birbirlerine benzermiş" notunu düştü. İşadamının bir sonraki paylaşımı ise herkesi güldürdü. 
 
Eşiyle kendisinin yüzünü Photoshop'la yer değiştiren Tuğrul Odabaş, bu ilginç kareyi "Benziyor demiştim" notuyla paylaşınca takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Pek çok takipçisi Odabaş'a "Işın Karaca'nın hık demiş burnundan düşmüşsün" diye espri yaptı.

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