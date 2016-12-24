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İspanyol arkeolog Ertuğrul’un kitabını yazdı

Bodrum’da yaşayan 45 yaşındaki İspanyol arkeolog Dr. Berta Lledo, 1890 yılında Japonya’dan dönerken batan Ertuğrul Firkateyni’nin kitabını yazdı.

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2008 yılında başlayan Ertuğrul Firkateyni Projesi’nin direktörlüğünü de yürüten Lledo, batıktan çıkartılan yaklaşık 8 bin 300 buluntu ve eserin konservasyonu, restorasyonu ve sergilenmesi aşamasını anlattığı 648 sayfalık kitabında, toplam 343 belge ve fotoğrafa yer verdi. Lledo, İspanya’da 100 adet basılan kitabının Türkiye’de çıkması için girişimlere başladı. Kitabıyla ilgili hiçbir maddi beklentisi olmadığını belirten Lledo, “Kitabı, araştırmalarımı yaparken hayran kaldığım Osmanlı’nın binlerce kilometre uzakta şehit olan askerlerine adıyorum” dedi.

 

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