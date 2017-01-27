İstanbul Kırmızısı ile hayalim gerçekleşti

Cesur ve Güzel dizisinin başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün, Sabancı Vakfı’nın ilk kez düzenlediği kısa film yarışmasının jürisi oldu. ‘Mülteci Kadınlar’ teması ile gerçekleştirilen yarışmayla ilgili Büyüküstün “Farkındalık yapan zekice bir organizasyon içerisinde olmak güzel bir iş oldu. Mülteci kadınların konu olarak seçilmesi ve toplumsal yaraları sinemaya aktaran projeleri görmek güzeldi. Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum” diye konuştu. 3 Mart’ta vizyona girecek olan Ferzan Özpetek’in ‘İstanbul Kırmızısı’ filmi için Büyüküstün, “Sahnelerimiz genelde gece çekildiği için pek aklımda kalan bir şey olmadı” dedi.

GÜZEL BİR İŞ ÇIKARDIK

Büyüküstün,şöyle devam eti: Ferzan hayalimdeki yönetmendi. Herkese nasip olmaz, hayalindeki yönetmenle çalışmak. Çok iyi bir set ekibi ve çok iyi oyuncularla güzel bir iş ortaya koyduk. ‘İstanbul Kırmızısı’nda Büyüküstün’ün yanı sıra Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Nejat İşler rol alıyor.