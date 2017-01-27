Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

İstanbul Kırmızısı ile hayalim gerçekleşti

Tuba Büyüküstün rol aldığı ‘İstanbul Kırmızısı’nın yönetmeni Ferzan Özpetek için “O benim hayalimdeki yönetmendi” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cesur ve Güzel dizisinin başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün, Sabancı Vakfı’nın ilk kez düzenlediği kısa film yarışmasının jürisi oldu. ‘Mülteci Kadınlar’ teması ile gerçekleştirilen yarışmayla ilgili Büyüküstün “Farkındalık yapan zekice bir organizasyon içerisinde olmak güzel bir iş oldu. Mülteci kadınların konu olarak seçilmesi ve toplumsal yaraları sinemaya aktaran projeleri görmek güzeldi. Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum” diye konuştu. 3 Mart’ta vizyona girecek olan Ferzan Özpetek’in ‘İstanbul Kırmızısı’ filmi için Büyüküstün, “Sahnelerimiz genelde gece çekildiği için pek aklımda kalan bir şey olmadı” dedi.  

GÜZEL BİR İŞ ÇIKARDIK 

Büyüküstün,şöyle devam eti: Ferzan hayalimdeki yönetmendi. Herkese nasip olmaz, hayalindeki yönetmenle çalışmak. Çok iyi bir set ekibi ve çok iyi oyuncularla güzel bir iş ortaya koyduk. ‘İstanbul Kırmızısı’nda Büyüküstün’ün yanı sıra Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Nejat İşler rol alıyor. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
El-Bab'daki Türk askerlerinden mesaj var

El-Bab'daki Türk askerlerinden mesaj var

Taş ve kumla kendi gözlüğünü yaptı

Taş ve kumla kendi gözlüğünü yaptı

Kuzey Avrupa’nın en büyük otomobil ve motosiklet fuarı

Kuzey Avrupa’nın en büyük otomobil ve motosiklet fuarı

Sumo güreşinde büyük şampiyon Kisenosato oldu

Sumo güreşinde büyük şampiyon Kisenosato oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA