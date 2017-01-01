"İstanbul'dan gelen acı haber ile yıkıldım"

Reina'da 7 yıl boyunca müzisyen olarak çalıştığını belirten Göçer, "Benimde müzisyen olarak çalıştığım, sadece ülkemizin değil dünyanın da göz bebeği Reina'da gerçekleşen bu korkunç katliamı duyduğumda yıkıldım... Tek amaçları aileleri,dostları ile birlikte bir yılbaşı gecesinde birlikte eğlenmek olan masum insanlarımızı gözünü kırpmadan katleden caniyi ve ona bunu yaptıran beyinlerin hepsini lanetliyorum...Kim ve hangi karanlık güçler ülkemizin ve insanlarımızın üzerinde nasıl planlar kuruyor nasıl oyunlar oynuyorsa bu hesaplarının katlarca büyük belaların kendilerine musallat olmasını diliyorum!" sözleriyle duygularını paylaştı.