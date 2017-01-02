İzzet Yıldızhan’a 21 bin TL’lik büyük jest
Bulgaristan'ın Sofya kentindeki sahneye çıkan İzzet Yıldızhan'a büyük bir jest yapıldı.
Yılbaşı gecesi Bulgaristan'ın Sofya kentindeki Svilengrad Fiesta'da sahneye çıkan İzzet Yıldızhan, söylediği şarkılarla Türk ve Bulgar misafirlere müzik ziyafeti yaşattı. İki saat boyunca sahnede kalan Yıldızhan'a yeni yıla dakikalar kala büyük bir jest yapıldı. Üzerinde 21 bin lira olduğu öğrenilen bir pelerin giydirilen türkücü, yapılan bu jest sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. Yıldızhan, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Başımdan aşağı paraların döküldüğü de olmuştu ama böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum" dedi. (Sabah)
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