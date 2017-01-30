İzzet Yıldızhan da 'Evet' dedi
Ünlü isimlerin 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyasına katılımları devam ederken İzzet Yıldızhan da referandum için 'Evet' diyeceğini açıkladı.
- İHA
Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile başkanlık sistemine destek vermişti. Ersoy, videonun sonunda İzzet Yıldızhan’a topu atarken, ünlü türkücü de başkanlık sistemine destek verdi.
Muazzez Ersoy'un davetine "Evet" diyen İzzet Yıldızhan, İnstagram hesabı üzerinden yayımladığı videoda, "Sevgili dostum Muazzez Ersoy, mesajını ladım. Güçlü, yeni Türkiye için, istikrar için bende 'evet' diyorum" ifadelerine yer verdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.