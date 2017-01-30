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İzzet Yıldızhan da 'Evet' dedi

Ünlü isimlerin 'Güçlü Türkiye için evet' ​kampanyası​na katılımları devam ederken İzzet Yıldızhan da referandum için 'Evet' diyeceğini açıkladı.

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Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile başkanlık sistemine destek vermişti. Ersoy, videonun sonunda İzzet Yıldızhan’a topu atarken, ünlü türkücü de başkanlık sistemine destek verdi.

Muazzez Ersoy'un davetine "Evet" diyen İzzet Yıldızhan, İnstagram hesabı üzerinden yayımladığı videoda, "Sevgili dostum Muazzez Ersoy, mesajını ladım. Güçlü, yeni Türkiye için, istikrar için bende 'evet' diyorum" ifadelerine yer verdi.  

 

 

 

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