Janet Jackson 50 yaşında anne oldu
ABD'li pop yıldızı Janet Jackson, 50 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdi.
Michael Jackson'ın kız kardeşi Janet Jackson, 50 yaşında anne oldu.
Janet Jackson ve Katarlı işadamı eşi Wissam Al Mana, çocuklarına Eissa ismini verdi.
Yapılan açıklamada, Jackson'ın sorunsuz bir doğum gerçekleştirdiği belirtildi.
Ünlü şarkıcı ile Wissam Al Mana 2012 senesinde evlenmişti.
Janet Jackson'ın daha önceki iki evliliğinden çocuğu bulunmuyordu.
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