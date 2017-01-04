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Janet Jackson 50 yaşında anne oldu

Michael Jackson’ın kız kardeşi Janet Jackson, 50 yaşında anne oldu. Bir erkek çocuk dünyaya getiren Jackson, oğluna Eissa Al Mana adını verdi.

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ABD’li şarkıcı Janet Jackson 50 yaşında anne oldu. Bir erkek çocuğu dünyaya getiren Jackson, oğluna Eissa Al Mana adını verdi. Jackson’ın eşi Wissam El Mana, eşinin stressiz bir doğum gerçekleştirdiğini ve dinlendiğini ifade etti.  50 yaşında ilk kez anne olan Janet Jackson, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda sağlık sorunlarıyla ilgili iddiaları yalanlamıştı.  Fotoğraf: Reuters

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