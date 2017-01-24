Yeşim Salkım: Kanserin eşiğinden döndüm
Evlat Kokusu adlı dizi ile setlere dönen Yeşim Salkım, herkesten gizlediği bir gerçeği anlattı.
- Magazin servisi
Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan Salkım “İki yıl önce yaşadığım boşanmanın travmasını atlatamadım. Çünkü Hakan’la hiç beklemediğim bir anda boşandık. O dönem kanserin eşiğinden döndüm. Rahim kanseri teşhisi konuldu. Rahmim alındı. Karnımda 38 dikiş var. Çok zor günler geçirdim ama bunu kimseyle paylaşmadım. Benim başka dertlerim var yani.” diye konuştu.
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