Kara Kıta'da dublaj isyanI

Türk dizi karakterleri dünyanın dört bir yanında hanelere konuk oluyor, milyonlarca kişiyi ekran başına çekiyor. Bugüne kadar yurt dışına satılan yaklaşık 150 Türk dizisi, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Asya, Latin Amerika’daki 100’den fazla ülkede, 500 milyon seyirciye ulaştı. Türkiye, böylece yaklaşık 100 ülkeye satılan prodüksiyonlarla dünyanın önde gelen dizi ihracatçıları arasına girdi.

ÇÖZÜM MISIR’DA

Türk dizilerinin büyük bir ilgiyle takip edildiği Fas’ta izleyiciler, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit ve Faslı İmane El Bani ile dünya evine giren Murat Yıldırım’a karşı büyük bir hayranlık duyuyor. Fas’ta daha önce alt yazı ile verilen diziler, şimdi dublajlı olarak yayınlanıyor. Ancak ülkedeki dublaj sanatçılarının az olması, Türk dizilerindeki başrol oyuncularının da aynı kişiler tarafından seslendirilmesine neden oldu. Kıvanç Tatlıtuğ’un da Burak Özçivit’in de aynı kişiler tarafından seslendirilmesi Faslı dizi severleri, isyan ettirdi. Faslı yapımcılar da çözümü Mısır’da buldu. Artık Faslı yapımcılar Türkiye’den satın aldıkları dizilerin dublajını Mısır’daki farklı sanatçılara yaptırarak bu sorunu çözmeye başardı.