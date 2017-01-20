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Kardeşlerin sinema keyfi

Hülya Avşar, kardeşi Helin Avşar’la birlikte İstinye Park Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

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Avşar kardeşler, akşam yemeği yedikten sonra vizyonda olan ‘Passengers’ filmini izledi. İkili “Filmi nasıl buldunuz?” sorusuna “Gayet güzel ve başarılı film olmuş, çok keyifliydi” diye cevap verdikten sonra AVM’de kısa bir alışveriş turu attı.

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