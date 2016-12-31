Aman Sibel görmesin!
Sibel Can, trafikte seyir halindeyken video çeken kızı Melisa Ural’a anında müdahale etmiş, ‘Araba kullanırken çekim yapma’ şeklinde uyarmıştı.
Trafikte akıl almaz bir olaya imza atan Melisa Ural, yine kural tanımadı. İstinye Park’te alışveriş yapan Ural, mantonun kapüşonunu başına geçirdi. Böylelikle yüzünü gizleyen Ural, direksiyon başına geçip telefonda konuşmaya başladı. Bununla da kalmayıp emniyet kemerini takmayı da ihmal etti.
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