Kibariye İngilizce şarkı söyledi olay oldu!

Programda Çağla Şikel yarışmacıya "ses ver" dedi. Yarışmacı "merhaba" diyince, Kibariye, "öyle ses mi verilir bak böyle vereceksin" diyerek İngilizce şarkı söyledi. Whitney Houstan'ın "Will Always Love You" şarkısını seslendiren Kibariye, herkesi kendine hayran bıraktı.