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Kibariye İngilizce şarkı söyledi olay oldu!

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Ünlü şarkıcı Kibariye dün akşam "Ben Söylerim" adlı programda, Whitney Houstan'ın, Will Always Love You şarkısını seslendirdi. Herkes mest oldu.
 
"Ben Söylerim" adlı programda Serdar Ortaç ile birlikte jürilik yapan Kibariye dün akşamki programda, Whitney Houstan'ın "Will Always Love You" şarkısını söyledi. Okuma yazması dahi olmayan Kibariye'nin İngilizce performansı herkesi şaşırttı.
 
Programda Çağla Şikel yarışmacıya "ses ver" dedi. Yarışmacı "merhaba" diyince, Kibariye, "öyle ses mi verilir bak böyle vereceksin" diyerek İngilizce şarkı söyledi. Whitney Houstan'ın "Will Always Love You" şarkısını seslendiren Kibariye, herkesi kendine hayran bıraktı. 

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