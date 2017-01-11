Kibariye’nin ilginç ‘Tatlıses’ anısı Şarkıcı Kibariye, İbrahim Tatlıses ile olan bir anısını “Bir gün evime geldi. Çoraplarını yıkamamı rica etti. O zamanlar ben yeni meşhur olmuşum. Çamaşır makinem yok" diye anlattı.

FOX TV'de yayınlanan "En iyi ben söylerim" programının jürisi olan Kibariye'nin açıklamaları şöyle:

“Bir gün evime geldi. Çoraplarını yıkamamı rica etti. O zamanlar ben yeni meşhur olmuşum. Çamaşır makinem yok. Pembe bir leğenim vardı. Çitileye çitileye elimde yıkadım. Mis gibi de kokuttum. Helali hoş olsun ona”