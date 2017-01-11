Kibariye’nin ilginç ‘Tatlıses’ anısı
Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra ilginç bir İbrahim Tatlıses itirafı geldi.
Kibariye’nin ilginç ‘Tatlıses’ anısı Şarkıcı Kibariye, İbrahim Tatlıses ile olan bir anısını “Bir gün evime geldi. Çoraplarını yıkamamı rica etti. O zamanlar ben yeni meşhur olmuşum. Çamaşır makinem yok" diye anlattı.
FOX TV'de yayınlanan "En iyi ben söylerim" programının jürisi olan Kibariye'nin açıklamaları şöyle:
“Bir gün evime geldi. Çoraplarını yıkamamı rica etti. O zamanlar ben yeni meşhur olmuşum. Çamaşır makinem yok. Pembe bir leğenim vardı. Çitileye çitileye elimde yıkadım. Mis gibi de kokuttum. Helali hoş olsun ona”
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