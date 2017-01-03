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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin'in yeni yılı

Magazin dünyasının gözde çifti Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin yeni yılı kilometrelerce uzakta karşıladı.

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30 Aralık'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerle karşılaşan Kerem Bürsin muhabirlerin 'yolculuk nereye' sorusuna 'Yılbaşını bugüne kadar hiç görmediğimiz bir ülkede karşılayacağız ama yerini söylemem' yanıtını vermişti. 
 
Serenay Sarıkaya ise 'Avrupa turuna çıkacağız' açıklamasını yapmıştı.
Serenay ile Keremin yeni yıl kutlaması
 
Marakeş'e giden sevgililer dünyaca ünlü gece lulübü 'Comptoir Darna'da eğlenirken fotoğrafçı Azzeddine Maizi tarafından görüntülendi.
Serenay ile Keremin yeni yıl kutlaması
 
Dansözlü şovlarıyla meşhur kulüpte dans etti, göbek atan sevgililerin romantik halleri gözlerden kaçmadı.
 

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