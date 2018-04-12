Kimdir bu Onur Ünlü nereli Hazar Ergüçlü ile sevgili mi yaş farkı kaç

Onur Ünlü kimdir kaç yaşında nereli? Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü ile sevgili mi yaş farkı kaç? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ünlü yönetmen Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü'nün adı aşk iddialarına karıştı. Dudullu Postası'nda yönetmenlik yapan Ünlü ve dizide başrol olan Hazar Ergüçlü arasında aşk dedikoduları ortaya çıktı. Birçok dizi ve filmde rol alan ödüllü genç oyuncu Hazar Ergüçlü ve ünlü yönetmen Onur Ünlü arasında aş yaşadığı iddia ediliyor. Bir mekandan birlikte çıkan ve durumu fark eden gazetecilere yakalanmamak için çaba sarf eden ikilinin bu hamlesini İstanbul trafiği boşa çıkardı. İkili bir taksinin içinde sıkışan trafikte görüntülenerek hakkındaki aşk iddialarını güçlendirdi. İddialara göre ikili aşk yaşıyor ve aralarında 19 yaş fark var. Projeleri ile olduğu kadar açıklamalarıyla da zaman zaman gündeme gelen Onur Ünlü’nün hayatı merak ediliyor. Türk senarist, yönetmen, yapımcı, şair, müzisyen ve oyuncu gibi farklı kimleri bulunan Onur Ünlü, Leyla ile Mecnun dizisiyle ismini geniş bir kitleye duyurmuştu. İşte Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü kimdiri ve haklarında merak edilenler..







" DURMA GİDELİM"



Geride bıraktığımız akşam, Beyoğlu'nda bir mekana taksiyle gelen çift çevredeki muhabirleri fark edince şoföre “Durma gidelim” diye talimat verdi. Ne yazık ki ikilinin bu manevrası 300 metre ileride sıkışan trafiğe takıldı. Görüntü vermemek adına elleriyle yüzlerini saklayan ikilinin panik halleri objektiflere yansıdı.Hazar Ergüçlü ile ‘Dudullu Postası' ve ‘Gerçek Kesit: Manyak'ta birlikte çalıştığı yönetmen Onur Ünlü'nün bir süredir görüştüğü iddia edilmişti. İkilinin yakın dostlarına ‘'Çok güzel bir aşk yaşıyoruz'' itirafında bulundukları gelen haberler arasında.



ONUR ÜNLÜ KİMDİR?



1973 yılında İzmit'te doğdu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim sanatları bölümünden mezun oldu. Daha sonra ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim bilimleri anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 1993-1998 yılları arasında "Ah Muhsin Ünlü" mahlasıyla birçok şiir yazdı. Bu şiirlerini "Gidiyorum Bu" adlı kitapta topladı. 1999 yılında hem senaristliğini hem de küçük bir rol (Umur) oynadığı Deli Yürek dizisi ile televizyon kariyerine de adım attı. Daha öncesinde bir çok kısa film çalışmasında da yer aldı. Onur Ünlü, Samanyolu’nda yayınlanan Beşinci Boyut dizisinin senaristliğini yaptı. Fantastik öğelerle yurdum insanı hikâyelerini harmanladığı filmleriyle adından söz ettiren Onur Ünlü, aynı zamanda Polis ya da İtirazım Var gibi filmlerin de senaristliğini üstlendi. Bir süredir dizi projelerinden uzak kalan Onur Ünlü, 2018 yılında bir döneme damga vuran Gerçek Kesit dizisini beyazperdeye uyarladı.









HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?



1 Ocak 1992 senesinde dünyaya gelen Hazar Ergüçlü sinema ve dizi oyuncusu olarak mesleğini sürdürmektedir. Hazar Ergüçlü aslen Kıbrıslı’dır.İlk profesyonel oyunculuk kariyerine Gölgeler ve Suretler adlı sinema ile atan oyuncu Hazar Ergüçlü 2011 yılında itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide Simay Canay karakteri ile ünlenmiştir.



Ardından Star TV ekranlarında yayınlanan MedCezir dizisinde ise Eylül karakterini oynayan Hazar Ergüçlü Yüksek Sosyete dizisi oyuncu kadrosunda yer almıştır.Hazar Ergüçlü, PKK belgeselini sosyal medyada yayımlayarak örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle savcı karşısına çıkmıştır.



Hazar Ergüçlü nün oynadığı sinema filmleri; Gölgeler ve Suretler, Açlığa Doymak ve Benim Dünyam.Hazar Ergüçlü nün oynadığı dizi filmler; Analar ve Anneler, Medcezir, Kuzey Güney ve Yüksek Sosyete.