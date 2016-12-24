Kırmızı eti Sivas’tan getirtiyorum

Filmle ilgili konuşan İrem Sak “Gülmeye ve umudumuzu kaybetmemeye en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde sanat bizim için en iyi ilaç. Biz de çok içimize sinen bir film yaptığımıza inanıyoruz. “Dönerse Senindir” filmimizin adı, ama ayrılan sevgiliyi döndürmek için de çok uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Mutfakla arasının iyi olduğunu söyleyen Sak “Mutfak benim için çok önemlidir. Ben Sivaslıyım, hatta kırmızı eti de Sivas’tan getirtiyorum” dedi.