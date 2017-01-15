Kısmetse Olur haftanın finali 15 Ocak'ta kim elenecek? Adnan mı veda ediyor?

Kanal D'nin Kısmetse Olur programında haftanın finali için geri sayım devam ediyor. 15 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan Kısmetse Olur Haftanın Finali'nde kimin eleneceği takipçiler tarafından merak ediliyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı akıllara 'bu hafta Adnan mı eleniyor?' sorusunu getirdi. Bu sorunun cevabını arayan takipçiler büyük bir sabırsızlıkla saatin 23.45 olmasını bekliyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan evlilik programı Kısmetse Olur'da bu hafta ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kısmetse Olur'un yeni bölüm fragmanında çalan siren sesi, tekrardan tüm adaylara korku saçıyor. Çalan siren sesinin ardından Didem'in hıçkıra hıçkıra ağlaması ve Adnan'ın eve veda ediyor olarak gözükmesi izleyicilerin kafasında soru işareti yarattı. Peki, çalan siren sesinden sonra eve dönen Onur, Adnan'ın yerine mi eve girecek?

Hem damat ve gelin adaylarının hem de ekran başındakilerin nefeslerini tutarak sorduğu bu soruya yanıt Adnan'dan geldi. Bir süre ortalardan kaybolan damat adayı, eve döndüğünde gülerek şaka yaptığını ifade etse de hem damat adaylarının hem de program sunucusu Seda Akgül'ün tepkisine neden oldu. Hafta içi tanıma yolunda olduğu gelin adayının kıyafetine tepkisini yumurta atarak gösteren Adnan, ihtar aldı.

Kısmetse Olur'un yayınlanan son bölümüne Gökhan Sara'nın sürprizi damga vurdu. Diskalifiye olmadan önce Sibel Akbulut'a duygularını açan damat adayı, romantik bir sürpriz hazırladı. Hem Gökhan Sara'nın sürpriziyle karşılaşan Sibel Akbulut hem de o anlara şahit olan izleyiciler büyük bir şaşkınlık yaşadı.