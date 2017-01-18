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Kısmetse Olur'da Adnan Didem'in üzerinde yumurta kırdı

Kanal D'nin hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen yarışma programı 'Kısmetse Olur'da damat adayı Adnan, nişanlısı Didem'in sırtında yumurta kırarak herkesi şoke etti.

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Kısmetse Olur yarışmasında Adnan, nişanlısı Didem'in sırtında yumurta kırdı. Didem'i elbisesi konusunda uyaran fakat olumsuz tepki alan Adnan, sinirlerine hakim olamadı ve Didem'in sırtında yumurta kırdı.
 
KIYAFETİNDEN RAHATSIZ OLDU
 
Kısmetse Olur'un evlilik yolunda ilerleyen çifti Adnan ile Didem'in kavgası ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Adnan, nişanlısı Didem'in kıyafetlerinden rahatsız oldu ve değiştirmesini istedi. Fakat Didem, Adnan'ın tavrından rahatsız olunca isteğini yerine getirmedi.
 
SIRTINDA YUMURTA KIRDI
 
Bunun üzerine sinir patlaması yaşayan Adnan, nişanlısının kendisine kahvaltı hazırlaması için getirdiği yumurtayı Didem'in sırtında kırdı.
 
SANİYE SANİYE EKRANA YANSIDI
 
Herkesi şoke eden anlar ekrana saniye saniye yansıtılırken, Didem gözyaşlarına boğuldu. Olanlara ilk tepki gösteren kişi ise Didem'in yakın arkadaşı Aycan oldu.

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