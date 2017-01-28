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'Kısmetse Olur'da sözlenen Hazal-Emre çifti ayrıldı

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran yapımlardan 'Kısmetse Olur'un popüler çifti Emre ile Hazal, evlilik yolunda ilerlerken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı.

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İlk sezonu Temmuz 2016'da final yapan 'Kısmetse Olur'un şampiyonları Eser ve Cansel olmuş, ancak evlenmek istemediklerini gerekçesiyle haklarını ikinci olan Nur Erkoç-Batuhan Cimilli çiftine bırakmıştı. Programda evlenen çift, şu sıralar bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
 
Üçüncü olan Emre-Hazal çifti, 'Kısmetse Olur' evinde sözlenmiş, program sonrası da ilişkileri devam etmişti. Ancak ikili, geçtiğimiz ay ilişkilerine nokta koydu.
 
Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkaran Hazal ve Emre, birlikte yer alşdıkları tüm fotoğrafları da sildi.

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