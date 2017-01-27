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Kıvanç Tatlıtuğ fena patladı!

Başak Dizer önceki gün eşi Kıvanç Tatlıtuğ le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.

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Fakat bir grup Instagram kullanıcısı bu fotoğrafın altına Başak Dizer'i küçümseyen yorumlar yaptı. Bu durum Kıvanç Tatlıtuğ'u kızdırdı ve yakışıklı oyuncu kötü yorumlara cevap yazdı.   Kıvanç Tatlıtuğ yaptığı açıklamada kötü yorum yapan bir kullanıcıya "Senin 'O şahıs' dediğin insanın adı Başak, soyadı Tatlıtuğ" diye çıkıştı.


İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yazdıkları:
"Terbiyesizlik yapma! Önce senin 'O şahıs' dediğin insanın adı Başak, soyadı Tatlıtuğ. Önce bunu bir öğren! Senin değil kimsenin haddine düşmez benim evliliğimle ilgili yorum yapmak. Mutsuzluğunu, kötü kalbini git başka yerlerde bileyle.

Oğlum, sen ve senin gibi böyle yorum yazan arkadaşlar! Siz ne zaman hangi ara bu kadar kötü kalpli insanlar oldunuz?

Ne kadar saygısız, ne kadar sevgisiz, ne kadar şuursuz, ne kadar boş işlerle uğraşan bir insansın sen.

Sana tavsiyem sen de git birini sev. İçinde zerre sevgi yoksa da yine de sevmeye çalış. Baktın yok olmuyor sen harbi kötü kalpli bir arkadaşsın!

O zaman tekrar sevmeye çalış! Yani anlayacağın insanlara saygısızlık yapıp b.k atacağına, onları sevmekten, yaptuğı seçimlere saygı duymaktan, hayatına ve aile yaşantısına verdiği özene saygı duymaktan vazgeçme! (Gecce.com)

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