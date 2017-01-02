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Kıvanç Tatlıtuğ yılbaşını hastanede geçirdi!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, yılbaşı akşamını hastanede geçirdi. Kıvanç Tatlıtuğ, sesinin kısıldığını söyledi.

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Cesur ve Güzel' dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yılbaşı akşamı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Liv Hospital'dan çıkarken görüntülendi. Görenleri korkutan Tatlıtuğ çifti, önemli bir şey olmadığını açıkladı. Kıvanç Tatlıtuğ, "Arkadaşlar sesim kısıldı, hastaneye geldim. Bir sıkıntı yok iyiyim. Herkese mutlu yıllar" açıklamasını yaparken, göğüs ağrısı şikayetiyle geldiği ve yaklaşık iki saat süren kontrol ve tahlillerin normal çıkmasıyla hastaneden ayrıldığı öğrenildi.    (Vatan)

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