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Kızıl Ordu Korosu anıldı

Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu, 68 üyesi uçak kazasında hayatını kaybeden Kızıl Ordu Korosu için söyledi.

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2017-2018 sezon açılışını ‘105 Kadından 105’nci Konser’ ile yapan koro, Kızıl Ordu Korosu’nu andı. Barkovizyon aracılığıyla Kızıl Ordu Korosu’nun geçmiş konserlerinden görüntüler aktarıldı, Nilüfer Kadın Korosu daha sonra sevilen halk ezgisi ‘Katyusha’yı Rusça olarak seslendirdi. Şef Dr. Aysel Gürel, “Bu gece sahnede Kızıl Ordu Korosu’nu anıyoruz. Müzik evrenseldir. Bütün müzisyenlere saygımız sonsuz. Onlar bunu hak ediyorlardı.” dedi. 

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