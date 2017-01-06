Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Kızıl Ordu Korosu anısına konser

Enbe Orkestrası, Karadeniz’de düşen Rusya’ya ait askeri uçakta bulunan Kızıl Ordu Korosu üyelerinin anısına iki konser verecek.

  • Magazin servisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası, Karadeniz’de düşen Rusya’ya ait askeri uçakta bulunan Kızıl Ordu Korosu üyelerinin anısına konser vermek için hazırlıklarına başladı. Enbe, bu ay içerisinde Moskova  ve İstanbul’da olmak üzere iki konser verecek. 

BAKAN DESTEK VERDİ

Daha önce Kremlin Sarayı’nda konser veren ve defalarca Rus bestecilerin eserlerini icra eden Enbe’nin şefi Gerçeker bu özel proje için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iletişime geçti. Dışişleri Bakanlığı’nın desteğini alan Gerçeker, Rusya ve Türkiye’de verilecek iki konser için hemen organizasyona başladı.Gerçeker, İstanbul’daki konser için Rusya’nın önemli müzisyenlerini de Türkiye’ye davet ederek iki ülkenin müziğini sahnede buluşturacak. 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Binali Yıldırım: Askerlerimiz DEAŞ'la mücadele için Başika'da

Binali Yıldırım: Askerlerimiz DEAŞ'la mücadele için Başika'da

Bakan Nabi Avcı, Bilal Erdoğan ile ok attı

Bakan Nabi Avcı, Bilal Erdoğan ile ok attı

Kahraman Fethi Sekin'i eski fotoğraflarıyla anıyoruz

Kahraman Fethi Sekin'i eski fotoğraflarıyla anıyoruz

İstanbul'dan kar manzaraları

İstanbul'dan kar manzaraları

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

3 yeni KHK yayınlandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA