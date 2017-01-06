Kızıl Ordu Korosu anısına konser

Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası, Karadeniz’de düşen Rusya’ya ait askeri uçakta bulunan Kızıl Ordu Korosu üyelerinin anısına konser vermek için hazırlıklarına başladı. Enbe, bu ay içerisinde Moskova ve İstanbul’da olmak üzere iki konser verecek.

BAKAN DESTEK VERDİ

Daha önce Kremlin Sarayı’nda konser veren ve defalarca Rus bestecilerin eserlerini icra eden Enbe’nin şefi Gerçeker bu özel proje için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iletişime geçti. Dışişleri Bakanlığı’nın desteğini alan Gerçeker, Rusya ve Türkiye’de verilecek iki konser için hemen organizasyona başladı.Gerçeker, İstanbul’daki konser için Rusya’nın önemli müzisyenlerini de Türkiye’ye davet ederek iki ülkenin müziğini sahnede buluşturacak.