Sibel Can'ın kızının yıllık okul ücreti dudak uçuklattı!
Londra'da eğitimini sürdüren Melisa Ural, önceki akşam tatil için geldiği İstanbul'da arkadaşlarıyla eğlendi
Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın kızı Melisa Can Ural, yarı yıl tatili için geldiği İstanbul’da arkadaşları ile hasret giderdi. Önceki akşam Yeniköy Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşının doğum gününü kutlayan Melisa çıkışta gazetecilerin tüm sorularını yanıtsız bırakarak aracıyla uzaklaştı.
SİBEL CAN YILLIK SERVET YATIRIYOR
London College of Communication’da İletişim Bölümü’nde okuyan Melisa Ural için annesi Sibel Can’ın yıllık 13 bin ingiliz Sterlini (60 bin 450 TL) ödeme yaptığı öğrenildi.
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