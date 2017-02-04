Klip çekiminde ölümden döndü

Klip çekimi sırasında talihsiz bir kaza geçiren Aydın, ölümden döndü. Yönetmenliğini Şenol Korkmaz’ın yaptığı klibin çekimlerinde güzel şarkıcı, bindiği attan düştü. Albümdeki en az iki şarkıyı daha kliplendireceğini belirten Aydın “At bir anda şaha kalktı ve aynı anda tepti. O düşme anını anlatamam. Düştüğümde zaten bayılmışım” diyerek yaşadıklarını paylaştı.