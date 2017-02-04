Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Klip çekiminde ölümden döndü

Şarkıcı Aynur Aydın, ‘Anlatma Bana’ isimli şarkısına İsveç’in Stockholm kentinde klip çekti.

  • Magazin servisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Klip çekimi sırasında talihsiz bir kaza geçiren Aydın, ölümden döndü. Yönetmenliğini Şenol Korkmaz’ın yaptığı klibin çekimlerinde güzel şarkıcı, bindiği attan düştü. Albümdeki en az iki şarkıyı daha kliplendireceğini belirten Aydın “At bir anda şaha kalktı ve aynı anda tepti. O düşme anını anlatamam. Düştüğümde zaten bayılmışım” diyerek yaşadıklarını paylaştı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Atatürk Havalimanı’nda ‘dur’ ihtarına uymayan minibüs paniğe neden oldu

Atatürk Havalimanı’nda ‘dur’ ihtarına uymayan minibüs paniğe neden oldu

142 yıllık matbaa makinesini işyerinde sergiliyor

142 yıllık matbaa makinesini işyerinde sergiliyor

2017'nin en iyi arabaları Washington Auto Show'da tanıtıldı

2017'nin en iyi arabaları Washington Auto Show'da tanıtıldı

Özel harekat polisleri teröristlere göz açtırmıyor

Özel harekat polisleri teröristlere göz açtırmıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA