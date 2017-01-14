Komediden bıktık aksiyona baktık

Televizyonun sosyal medyası N’oluyo platformunda 2016’da televizyonun en iyileri belirlendi. 11 farklı kategoride hazırlan dizi testlerinde seçilen en iyiler listesinde toplam 1,4 milyona yakın oy kullanıldı.

DRAMA DÖNÜŞ VAR

202 bin 755 oyun kullanıldığı ‘2016’nın En İyi Yerli Dizisi’ anketinde ‘Vatanım Sensin’ birinci oldu. İkinci sırada final haberiyle hayranlarını üzen ‘Kiralık Aşk’ yer alırken, üçüncü sırada Hande Erçel ve Burak Deniz’in rol aldığı ‘Aşk Laftan Anlamaz’ var. İlk beşte yer alan diğer iki dizi ise Show TV’nin pazartesi akşamları fenomen haline gelen, başrollerinde Çetin Tekindor, Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı ‘İçerde’ dizisi ve üçüncü sezonuyla yoluna devam eden ‘Poyraz Karayel’ oldu. İlk beşte yer alan diziler üzerinden seyircinin romantik komedilerden yavaş yavaş sıkıldığını, drama ve aksiyon içeren dizilere dönüş yaptığı görüldü. Öte yandan ekranın en iyi kadın oyuncusu olarak Bergüzar Korel, en iyi erkek oyuncusu ise Barış Arduç seçildi.