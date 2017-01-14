Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Komediden bıktık aksiyona baktık

Yaklaşık 1.5 milyon sosyal medya kullanıcısının katıldığı ‘En iyi yerli diziler’ anketinde dram ve aksiyon yapımları ilk sıralarda yer aldı.

  • Magazin servisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Televizyonun sosyal medyası N’oluyo platformunda 2016’da televizyonun en iyileri belirlendi. 11 farklı kategoride hazırlan dizi testlerinde seçilen en iyiler listesinde toplam 1,4 milyona yakın oy kullanıldı. 

DRAMA DÖNÜŞ VAR

202 bin 755 oyun kullanıldığı ‘2016’nın En İyi Yerli Dizisi’ anketinde ‘Vatanım Sensin’ birinci oldu. İkinci sırada final haberiyle hayranlarını üzen ‘Kiralık Aşk’ yer alırken, üçüncü sırada Hande Erçel ve Burak Deniz’in rol aldığı ‘Aşk Laftan Anlamaz’ var. İlk beşte yer alan diğer iki dizi ise Show TV’nin pazartesi akşamları fenomen haline gelen, başrollerinde Çetin Tekindor, Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı ‘İçerde’ dizisi ve üçüncü sezonuyla yoluna devam eden ‘Poyraz Karayel’ oldu. İlk beşte yer alan diziler üzerinden seyircinin romantik komedilerden yavaş yavaş sıkıldığını, drama ve aksiyon içeren dizilere dönüş yaptığı görüldü. Öte yandan ekranın en iyi kadın oyuncusu olarak Bergüzar Korel, en iyi erkek oyuncusu ise Barış Arduç seçildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Marmaray projesi Abdülhamid'in hayalidir

Başbakan Yıldırım: Marmaray projesi Abdülhamid'in hayalidir

Şişli Etfal Hastanesi çocuk yoğun bakımı ünitesinde yangın çıktı

Şişli Etfal Hastanesi çocuk yoğun bakımı ünitesinde yangın çıktı

Sumo göreşçisi ile Türk pehlivan karşı karşıya

Sumo göreşçisi ile Türk pehlivan karşı karşıya

Kocaeli'de seyir halindeki midibüs cayır cayır yandı

Kocaeli'de seyir halindeki midibüs cayır cayır yandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA