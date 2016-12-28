Kötü haberi Fatma Turgut duyurdu!

Haberi grubun solisti Fatma Turgut, Instagram sayfasından duyurdu.

Turgut takipçileri ile şu notu paylaştı: "'Bekle' deyip gittiler. Ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. MODEL bitti arkadaşlar"

İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI

Geçtiğimiz eylül ayında da grup üyelerinin yollarını ayırdığına dair haberler çıkmış, Fatma Turgut Twitter açıklaması ile iddiaları yalanlamıştı.