Kur’an ile huzur buluyorum

BENİM TESELLİ KAYNAĞIM

Kur’an tutarken çekilmiş fotoğrafı nedeniyle eleştirildiğini söyleyen Lohan, amacının sadece bir kitap tutmak olmadığını vurgulayarak “Kur’an benim için bir teselli, sahip olduğum güvenli bir şeydir” dedi. Lohan, namaz kıldığını ve oruç tuttuğunu şöyle anlattı: Kuveytli arkadaşımla Ramazan’da 3 gün oruç tuttum. Zordu ama iyiydi. Kendimi iyi hissettim. Kur’an’dan 15 sayfa okuduğunu söyleyen Lohan, bazı sureleri Arapça yazmaya çalıştığını anlattı. Kuran’ı okuduğunda özel bir şey hissedip hissetmediğine dair soruyu “Huzurlu hissediyorum” diye yanıtladı.