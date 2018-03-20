Kurtlar Vadisi Vatan oyuncu kadrosu ve konusu Kurtlar Vadisi Vatan filmi TRT 1 canlı izleme linki

Kurtlar Vadisi Vatan oyuncu kadrosunda kimler var? Kurtlar Vadisi Vatan nerede çekildi? sorusunun yanıtı ve TRT 1 Kurtlar Vadisi Vatan filmi canlı izleme linki haberimizde. Hayranlarının merakla ve özlemle beklediği Kurtlar Vadisi ekranlara "Kurtlar Vadisi Vatan" adlı sinema filmiyle döndü. Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayına girmesi beklenen Kurtlar Vadisi Vatan için heyecan dorukta. TRT 1 ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Kurtlar Vadisi Vatan filmi izleyiciyi heyecanlandırdı. 28 Eylül 2017 tarihinde vizyona ve toplam 634.898 seyirci tarafından izlenerek 7.373.649,15 TL hasılat elde eden Kurtlar Vadisi Vatan filmi TV'de ilk kez yayınlanacak.Edinilen bilgilere göre film Antalya - Korkuteli ve civar köylerde çekimleri yapılmıştı. Başrolünde Necati Şaşmaz'ın yer aldığı ve yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı film Kurtlar Vadisi serisinin dördüncü filmi olarak vizyona girdi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesini Polat Alemdar'ın gözünden anlatan Kurtlar Vadisi Vatan filmi seyirciden tam not aldı. İşte Kurtlar Vadisi Vatan film oyuncuları konusu ve hakkında merak edilenler..



FİLMİN KONUSU



Kuzey Irak’ta operasyon yapan Polat Alemdar ve ekibini bir sürpriz beklemektedir. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz… Asırlardır Türkün toprağını işgal etmek için fırsat bekleyen düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir.



OYUNCU KADROSU



Necati Şaşmaz - Polat Alemdar

Sinem Öztürk - Deniz Komutan

Cahit Kayaoğlu - Cahit Kaya

Nezih Işıtan - Dave

Şenol İpek - Başçavuş Ömer

Yücel Erten - Muhterem

Zümre Ertürk - Canan Öğretmen

Akın Ayvaz - Okumuş

Tuncay Beyazıt - Muhtar

İskender Altın -

Ertuğrul Şakar - Yasin

Erhan Ufak - Güllü Erhan

Oktay Dener - Gazi Dede

Esra İşgüzar - Seher Hemşire

Eyüp Ergüven -

Uğur Akdoğan - Cemal



KURTLAR VADİSİ VATAN FİLM FRAGMANI İZLE







Kurtlar Vadisi Vatan oyuncu kadrosu



Sinem Öztürk

Kurtlar Vadisi Vatan filminin oyuncu kadrosunda, Arka Sıradakiler dizisindeki Gamze rolüyle üstlenen, Huzur Sokağı adlı dizide de şarkıcı Kutsi ile başrolü paylaşan Sinem Öztürk bulunuyor. Filmdeki rolü Üsteğmen olan Sinem Öztürk'ün, Kurtlar Vadisi Vatan filminde nasıl bir performans göstereceğini merakla bekliyoruz.







Yedi Güzel Adam'daki rolüyle tanınan Zümre Ertürk



Zümre Ertük'ün Kurtlar Vadisi Vatan adlı sinema filminde rolünün öğretmen olduğu bilinmekle beraber, filmin setinden elde edilen ilk görüntülerde, Necati Şaşmaz nam-ı diğer Polat Alemdar'ın arkasında duvara sinmiş bir halde durduğu görülmekte.



Kurtlar Vadisi Vatan Zümre Ertürk







Polat Alemdar'ın gizemli düşmanı ve darbenin arkasındaki adam; Nezih Işıtan



Kurtlar Vadisi Vatan adlı sinema filminde Polat Alemdar'ın gizemli düşmanı olarak karşımıza çıkan Nezih Işıtan, filmdeki karakterinin ne olduğu bilinmemekle beraber, boynundaki ve duvardaki figürler, tapınakçı uzantısı olduğunu göstermekte.







Kurtlar Vadisi Vatan - Uzun saçlı adam, Aygün Tevfik Hiçyılmaz



Kurtlar Vadisi Pusu'nun Yasin komutanı; Ertuğrul Şakar



Daha önce oynadığı bir dizide Kordon Celil lakabıyla ünlenen ve başarılı performans gösteren Ertuğrul Şakar, sonrasında Vadi'ye transfer olmuş ve Kurtlar Vadisi Pusu dizinin son sezonunda da dizide rol almıştı. Yasin Komutan, Kurtlar Vadisi Vatan adlı filmde de Vadi ekibinin içinde.



Kurtlar Vadisi Vatan Yasin komutan. Ertuğrul Şakar









Tuncay Beyazıt



1964 doğumlu olan Tuncay Beyazıt, oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan ve ilk olarak Haldun Dormen tiyatrosunda ‘Kare As’ adlı oyunla adım atan Tuncay Beyazıt. Halen Umudum adlı tiyatroda oyunculuk yaşantısını sürdüren Tuncay Beyazıt‘; "Yılan Hikayesi’, ‘Üvey Baba’, ‘Dadı’, ‘Böyle mi Olacaktı’, Kardeş Payı" gibi televizyon dizilerinde rol almıştır. "“İnşaat" adlı sinema filmi”, Beyazıt’ın rol aldığı ilk sinema filmidir. Son olarak, 2016'da vizyona girmiş olan "Sen Benim Herşeyimsin" adlı sinema filminde rol almıştır. Şimdi de "Kurtlar Vadisi Vatan" filmi ile izleyicilerle buluşacak. Filmdeki rolü gelen haberlere göre muhtar olan Beyazıt'ın tecrübesiyle filme olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

