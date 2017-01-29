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Kütüphanesiz okul kalmasın

Başrollerini Özge Özberk ve Kutsi’nin paylaştığı ‘Kalbimdeki Deniz’ dizisi kütüphanesi olmayan okullara destek olacak.

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‘Kütüphaneler kitapsız kalmasın’ kampanyası, dizinin önceki akşam yayınlanan bölümünde Deniz’in (Özge Özberk) at çiftliğine kurduğu kütüphane ile başladı. Bu sahnenin yayınlanmasının ardından kitap ihtiyacı olan okulların öğretmenleri, dizinin hesaplarına mesaj atmaya davet edildi. Gelen mesajlar değerlendirilerek dizinin sosyal medya hesaplarından duyurulacak ve daha büyük kitlelere ulaşması sağlanacak. Kalbimdeki Deniz, ‘Kütüphaneler kitapsız kalmasın’ sloganıyla başlattığı kampanya ile kitap ihtiyacı olan okulların sesi olacak. 

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