Kütüphanesiz okul kalmasın

‘Kütüphaneler kitapsız kalmasın’ kampanyası, dizinin önceki akşam yayınlanan bölümünde Deniz’in (Özge Özberk) at çiftliğine kurduğu kütüphane ile başladı. Bu sahnenin yayınlanmasının ardından kitap ihtiyacı olan okulların öğretmenleri, dizinin hesaplarına mesaj atmaya davet edildi. Gelen mesajlar değerlendirilerek dizinin sosyal medya hesaplarından duyurulacak ve daha büyük kitlelere ulaşması sağlanacak. Kalbimdeki Deniz, ‘Kütüphaneler kitapsız kalmasın’ sloganıyla başlattığı kampanya ile kitap ihtiyacı olan okulların sesi olacak.