Larissa Gacemer kimdir? 3 Adam'a katılan Larissa kimdir nereli?

Larissa Gacemer kimdir? TV 8’de ekranlara gelen 3 Adam programına konuk olan Larissa Gacemer tanımayanlar için merak edilir oldu. Güzelliğiyle büyüleyen Larissa aslında televizyon ekranlarına yabancı bir isim değil. Brezilya doğumlu model, 2013 yılında Survivor’a katılmıştı. Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen Brezilya doğumlu Larissa Gacemer, İstanbul’a taşındı ve Türkiye’de yaşamaya başladı.

LARİSSA GACEMER KİMDİR?

Larissa Gacemer (Larissa Rodrigues Gacemer), 1988 yılında Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde doğdu. 17 yaşında modellik kariyerine başlayan Larissa Gacemer, rol aldığı reklam kampanyaları sebebiyle ABD, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir çok ülkede çalışmalarda bulunmuştur.



İşte bu çalışmalarından birinde İzmir’de çalıştı ve bu süre zarfında tanıştığı, yakışıklı manken Burak Gacemer ile 2011 yılında dünya evine girdi. Şu anda da İstanbul'da yaşıyor.



Larissa Gacemer, yapımcıların dikkatini çekmiş olacak ki 2012 yılında atv'de yayınlanan Krem dizisinde Rüya rolü ile birlikte Türk izleyicinin karşısına çıktı. Sadece model olduğu halde oyunculuğa geçenlerden değil Larissa Gacemer, Türkiye'ye gelmesinden önce Brezilya'da 4 yıl tiyatro eğitimi de almış.



Larissa Gacemer, 2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı.