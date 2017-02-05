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Lösemili çocuklar için

 Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif’in Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen defilesinin geliri ‘Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.

  • Magazin servisi
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Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Merit International Hotels & Resorts önemli bir moda etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif’in ‘Haute Couture 2017 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’, ilk kez görücüye çıktı. Seçkin davetlilerin katıldığı defilede Hanif’in 30 parça kıyafeti sergilendi. Defilenin açılışını ve kapanışını giydiği giysilerle yapan Çağla Şikel’e çok sayıda manken eşlik etti. 

90 BİN TL’YE SATILDI

Koreografisini Uğurkan Erez’in yaptığı defileye, ünlü perküsyon ustası Burhan Öcal ve DJ Murat Uncuoğlu da performanslarıyla renk kattı. Dilek Hanif imzasını taşıyan kıyafetlerden biri düzenlenen açık artırmada 90 bin TL’ye  alıcı buldu. Demet Şahin adına alınan kıyafetin ve geceden elde edilen gelirin tamamı Kuzey Kıbrıs’ta lösemi hastası çocuklar için çalışmalar yapan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.lMAGAZİN SERVİSİ 

 

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