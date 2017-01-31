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Mahsun Kırmızıgül'e gişe şoku!

Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi Vezir Parmağı'na gişede hüsran! 400 salonda gösterime giren filmi ilk hafta sonunda 242 bin kişi tarafından izledi.

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Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare ve Mucize gibi filmleriyle dram ağırlıklı yapımlara imza atan Mahsun Kırmızıgül, yeni filmi Vezir Parmağı ile bu kez komedi yönü de olan bir yapıma imza attı ama gişede hüsran yaşadı.
 
Gülben Ergen'i de yıllar sonra sinemaya döndüren iddialı yapım Box Office Turkey verilerine göre ilk üç günde 242 bin seyirciye ulaşabildi.
 
Film haftanın en çok izlenenleri listesinde, Ata Demirer'in 'Olanlar Oldu'su ve çizgi animasyon filmi Moano'nun ardından ancak üçüncü olabildi.

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