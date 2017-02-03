Mahsun Kırmızıgül'e bir kötü haber daha!

Afyonkarahisar'da Sandıklı ilçe Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Çöl, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği 'Vezir Parmağı' adlı filmin gösterimine belediyeye ait sinema salonunda izin vermeyeceklerini söyledi.

Çöl yasaklama kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Medyada reklamı gösterilen bizlerin milli, manevi değerlerine ters olan, ecdadımızla adeta dalga geçen, sahneleri ve senaryosu Mahsun Kırmızıgül'e ait olan 'Vezir Parmağı' adlı filmi belediyemiz sinema salonunda kesinlikle gösterime girmeyecektir. Bu ve benzeri gelenek, örf, adet ve ahlaki hassasiyetlere ters filmlere her zaman karşı olduk ve izin vermeyeceğiz."

İKİ İLÇEDE DAHA YASAKLANDI

Mersin’in Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP’li Mehmet Türe, Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolde oynadığı ’Vezir Parmağı’ filminin ilçedeki sinemada oynatılmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Kayseri’nin Develi İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Cabbar da filmin gösterilmeyeceğini duyurdu.

Mersin’in Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP’li Mehmet Türe, Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolde oynadığı ’Vezir Parmağı’ filminin ilçedeki sinemada oynatılmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Kayseri’nin Develi İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Cabbar da filmin gösterilmeyeceğini duyurdu.

Emekli Yüzbaşı olan Belediye Başkanı Mehmet Türe, sosyal medya hesabından 'Ben olduğum müddetçe, Mahsun Kırmızıgül gibi birinin ’Vezir Parmağı’ filmi ve benzerleri asla Anamur sınırlarında gösterime giremez. Film Belediye Sinemamızdan iptal edilmiştir' yazılı bir paylaşımda bulundu.

64 BİN NÜFUSLU İLÇEDE TEK SALON

64 bin nüfuslu ilçedeki tek sinema olan Anamur Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne bağlı Belediye Sinema Salonu’nda açıklamalarda bulunan Türe şu iddialarda bulundu:

"PKK terör örgütüne sempati ile bakan, PKK terör örgütüne ’terör örgütü’ diyemeyen ve operasyonlara karşı gelen, Türkiye Cumhuriyeti’ni suçlayan bu ve bunun gibi sanatçılara bizim de bir tavrımız, bir sözümüz olacaktır. Bu nedenle Anamur Belediye Sinema Salonu’nda Vezir Parmağı filmi gösterilmeyecek. Sadece bu değil, bunun gibi filmlerin Anamur Belediye sınırları içerisinde oynamaları mümkün değil. Amacımız bir mesaj vermek."

'SENARYO SIKINTISI VARSA BEN YAZAYIM'

Mahsun Kırmızıgül’e terörle mücadele eden askerler ile polislerin filmini çekmesini de öneren Türe şöyle konuştu:

"Eğer bir film yapacaksa PKK terör örgütü ile mücadele eden asker ve polisin oynayacağı, senaryosunun buna göre ayarlanacağı bir film yapsın. Biz de destekleyelim. Eğer senaryoda bir sıkıntı çekiyorsa, onun senaryosunu da ben yazarım. Çünkü biz eski bir askeriz. Bu konuda bol miktarda mücadelemiz var. Tavrımız var, kahramanlarımız var. Dolayısıyla Mahsun Kırmızıgül gibi sanatçıların, PKK terör örgütüne sempati duyan sanatçıların Anamur sınırları içerisinde yer bulması, halkla buluşması mümkün değil. Amacımız siyasi şov yapmak değil. Vatanımızın ve milletimizin birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde safımı Türkiye Cumhuriyeti devletinden ve Türk Milletinden yana belli etmek istiyorum."

DEVELİ'DE DE YASAKLANDI

Bu arada Kayseri’nin Develi İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Cabbar da, Mahsun Kırmızıgül’ün yönetip oynadığı ’Vezir Parmağı’ adlı filmin milli ve manevi değerlere ters olduğunu iddia ederek, belediyenin sinema salonunda oynatılmayacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Medyada reklamı gösterilen ve bizlerin milli, manevi değerlerine ters olan, ecdadımızla adeta dalga geçen sahneleri ve senaryosu olan Mahsun Kırmızıgül’ün Vezir Parmağı adlı filmi belediyemiz sinema salonunda kesinlikle ve kesinlikle gösterime girmeyecektir. Bu ve benzeri örf, adet, gelenek, görenek ve ahlaki hassasiyetlerimize ters filmler, biz yönetimde olduğumuz sürece Develi Belediyesi Sinema Salonunda gösterime girmeyecektir” ifadelerine yer verdi. İlçede sadece belediyenin sinema salonu bulunuyor.