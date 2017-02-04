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Mahsun Kırmızıgül'ü şoka sokan rakamlar!

'Vezir Parmağı' için 14 milyon TL harcadığı medyaya yansıyan Mahsun Kırmızıgül, bazı ilçelerde yasaklanan yeni filminden şu ana kadar 4.7 milyon TL hasılat elde edebildi.

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Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi 'Vezir Parmağı', 25 Ocak Çarşamba günü vizyona girdi. Ancak ilk hafta raklamları ünlü ismi pek de memnun etmişe benzemiyor.
 
Box Office Türkiye verilerine göre; 400 salonda gösterime giren film, şu ana kadar 401 bin 791 bin kişi tarafından izlendi. Filmin toplam hasılatı ise 4 milyon 716 bin 703 TL oldu.
 
Son günlerde eleştiri oklarının hedefinde yer alan Mahsun Kırmızıgül'ün, 'Vezir Parmağı'ndan kara geçmesi için en az 9.3 milyon TL daha hasılat elde etmesi gerekiyor.

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