Meltem Cumbul Semih Kaplanoğlu son dakika! Semih Kaplanoğlu kimdir?

Meltem Cumbul Semih Kaplanoğlu video görüntüsü ve Semih Kaplanoğlu kimdir sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Adana Film Festivali’nde skandal bir olay yaşandı. Siyah beyaz çektiği Buğday filmiyle Film - Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Semih Kaplanoğlu sahneye çıktığı sırada oyuncu Meltem Cumbul herkesi şok eden bir hareket yaptı ve Kaplanoğlu’nun elini sıkmadı. Uluslararası Adana Film Festivali’nin önceki gün düzenlenen ödül gecesinde sunuculuk yapan Meltem Cumbul’un en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmaması sosyal medya üzerinden vatandaşlar tarafından eleştirildi. Cumbul adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Cumbul'un bu protestosu salondakilerin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken oyuncu Caner Cindoruk da ayağa kalkıp duruma tepki gösterdi.

Semih Kaplanoğlu, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Meltem Cumbul Semih Kaplanoğlu son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

MELTEM CUMBUL SEMİH KAPLANOĞLU NE OLDU?

Uluslararası Adana Film Festivali’nin önceki gün düzenlenen ödül gecesinde sunuculuk yapan Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmadı.

Uluslararası Adana Film Festivali’nin önceki gün düzenlenen ödül gecesinde sunuculuk yapan Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmadı.

Adana Film Festivali dün akşam yapılan ödül töreniyle son buldu. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Ayşe Arman'la beraber sunuculuk yapan Meltem Cumbul’un şoke eden hareketi damgasını vurdu.

Gecede siyah beyaz çektiği Buğday filmiyle Film- Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Semih Kaplanoğlu sahneye çıktığı sırada herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Sahnede kendisine elini uzatan Kaplanoğlu'na karşılık vermeyen Meltem Cumbul elini geri çekip sırtını döndü. Gecenin sunuculuğunu yapan Cumbul'un bu protestosu salondakilerin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken oyuncu Caner Cindoruk da ayağa kalkıp duruma tepki gösterdi.

SEMİH KAPLANOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Semih Kaplanoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Adana ff’de sahnede maruz kaldığım kabalığın ardından bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere ve dostlara teşekkürler...

SEMİH KAPLANOĞLU KİMDİR?

semih Kaplanoğlu, 4 Nisan 1963 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olan Semih Kaplanoğlu, Adana Film Festivali'nde 'Buğday' filmiyle ödül aldı.

Yönetmenliğini yaptığı yapımlar

Şehnaz Tango

Herkes Kendi Evine

Meleğin Düşüşü

Yumurta

Süt

Bal

Venice 70: Future Reloaded

Buğday

Ödüller

FİLM-YÖN En iyi yönetmen (Buğday) / 24. Uluslararası Adana Film Festivali 2017

Ekümenik Jüri Ödülü (Bal) / 60.Berlin Film Festivali 2010

Altın Ayı (Bal) / 60.Berlin Film Festivali 2010

En İyi Film (Bal) / 17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali 2010

Sinema Yazarları Ödülü (Bal) / 17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali 2010

En İyi Film (Bal) / 13.River Run Uluslararası Film Festivali 2011

Jüri Özel Ödülü (Bal) / 29.İstanbul Film Festivali 2010

Halk Jürisi Ödülü (Bal) / 29.İstanbul Film Festivali 2010

FIPRESCI Ödülü (Süt) / 28.İstanbul Film Festivali (Uluslararası) 2009

Halk Jürisi Ödülü (Süt) / 28.İstanbul Film Festivali (Uluslararası) 2009

En İyi Senaryo (Yumurta) / 40.Siyad Türk Sineması Ödülleri 2007

En İyi Film (Yumurta) / 9.Seul Uluslararası Film Festivali 2008

En İyi Film (Yumurta) / 13. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali 2008

Euroimage İtalya Ödülü (Yumurta) / 14.Medfilm Festivali 2008

Altın Lale (Yumurta) / 27.İstanbul Film Festivali (Uluslararası) 2008

Halk Jürisi Ödülü (Yumurta) / 27.İstanbul Film Festivali (Uluslararası) 2008

En İyi Yönetmen (Yumurta) / 26. Fajr Film Festivali 2008

En İyi Senaryo (Yumurta) / 44. Antalya Film Şenliği 2007

En İyi Film (Yumurta) / 44. Antalya Film Şenliği 2007

En İyi Yönetmen (Yumurta) / Bangkok Film Festivali 2007

En İyi Kurgu (Yumurta) / 40.Siyad Türk Sineması Ödülleri 2007

En İyi Yönetmen (Yumurta) / 40.Siyad Türk Sineması Ödülleri 2007

En İyi Film (Yumurta) / 40.Siyad Türk Sineması Ödülleri 2007

NETPAC Jürisi Ödülü (Yumurta) / 3. Uluslararası Avrasya Film Festivali 2007

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü (Meleğin Düşüşü) / 41. Antalya Film Şenliği 2004

Seçiciler Kurulu Özel Ödülü (Meleğin Düşüşü) / 16. Ankara Film Festivali 2005

En İyi Alternatif Film (Meleğin Düşüşü) / 12. Barcelona Bağımsız Sinema Festivali None

Fipresci Ödülü (Meleğin Düşüşü) / 24. İstanbul Film Festivali 2005

Büyük Ödül (Meleğin Düşüşü) / Nantes Film Festivali 2005

En İyi 2. Film (Herkes Kendi Evinde) / 12. Orhan Arıburnu Ödülleri 2001

Onat Kutlar En İyi Senaryo Yazarı (Herkes Kendi Evinde) / 13. Ankara Film Festivali 2001

Bilge Olgaç Jüri Özel Ödülü (Herkes Kendi Evinde) / 12. Orhan Arıburnu Ödülleri 2001