Meltem Cumbul Semih Kaplanoğlu son dakika! Semih Kaplanoğlu kimdir?
Meltem Cumbul’un Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmadığı video görüntüleri merakla araştırılıyor. Semih Kaplanoğlu kimdir? Meltem Cumbul Semih Kaplanoğlu son dakika haberlerini sizler için derledik. Adana Film Festivali’nin kapanış töreninde skandal bir olay yaşandı. Oyuncu Meltem Cumbul sahneye çıktığı sırada herkesi şok eden bir olaya imza attı. Film-Yön En İyi Yönetmen ödülü alan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmayıp arkasını döndü! Cumbul’un bu hareketi üzerine vatandaşlar sosyal medya üzerinden kendisini eleştiri yağmuruna tuttular. Festival’de bulunan Yönetmen Nazif Tunç’ta sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Meltem Cumbul Semih Kaplanoğlu video görüntüsü ve yaşanan gelişmeler haberimiz içerisinde sizlerle.
Meltem Cumbul Semih Kaplanoğlu video görüntüsü ve Semih Kaplanoğlu kimdir sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Adana Film Festivali’nde skandal bir olay yaşandı. Siyah beyaz çektiği Buğday filmiyle Film - Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Semih Kaplanoğlu sahneye çıktığı sırada oyuncu Meltem Cumbul herkesi şok eden bir hareket yaptı ve Kaplanoğlu’nun elini sıkmadı. Uluslararası Adana Film Festivali’nin önceki gün düzenlenen ödül gecesinde sunuculuk yapan Meltem Cumbul’un en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmaması sosyal medya üzerinden vatandaşlar tarafından eleştirildi. Cumbul adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Cumbul'un bu protestosu salondakilerin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken oyuncu Caner Cindoruk da ayağa kalkıp duruma tepki gösterdi.
Semih Kaplanoğlu, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Meltem Cumbul Semih Kaplanoğlu son dakika gelişmelerini sizler için derledik.
MELTEM CUMBUL SEMİH KAPLANOĞLU NE OLDU?
Uluslararası Adana Film Festivali’nin önceki gün düzenlenen ödül gecesinde sunuculuk yapan Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmadı.
Uluslararası Adana Film Festivali’nin önceki gün düzenlenen ödül gecesinde sunuculuk yapan Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmadı.
Adana Film Festivali dün akşam yapılan ödül töreniyle son buldu. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Ayşe Arman'la beraber sunuculuk yapan Meltem Cumbul’un şoke eden hareketi damgasını vurdu.
Gecede siyah beyaz çektiği Buğday filmiyle Film- Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Semih Kaplanoğlu sahneye çıktığı sırada herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Sahnede kendisine elini uzatan Kaplanoğlu'na karşılık vermeyen Meltem Cumbul elini geri çekip sırtını döndü. Gecenin sunuculuğunu yapan Cumbul'un bu protestosu salondakilerin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken oyuncu Caner Cindoruk da ayağa kalkıp duruma tepki gösterdi.
SEMİH KAPLANOĞLU'DAN AÇIKLAMA
Semih Kaplanoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:
Adana ff’de sahnede maruz kaldığım kabalığın ardından bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere ve dostlara teşekkürler...
SEMİH KAPLANOĞLU KİMDİR?
semih Kaplanoğlu, 4 Nisan 1963 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olan Semih Kaplanoğlu, Adana Film Festivali'nde 'Buğday' filmiyle ödül aldı.
Yönetmenliğini yaptığı yapımlar
Şehnaz Tango
Herkes Kendi Evine
Meleğin Düşüşü
Yumurta
Süt
Bal
Venice 70: Future Reloaded
Buğday
Ödüller
FİLM-YÖN En iyi yönetmen (Buğday) / 24. Uluslararası Adana Film Festivali 2017
Ekümenik Jüri Ödülü (Bal) / 60.Berlin Film Festivali 2010
Altın Ayı (Bal) / 60.Berlin Film Festivali 2010
En İyi Film (Bal) / 17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali 2010
Sinema Yazarları Ödülü (Bal) / 17. Uluslararası Altın Koza Film Festivali 2010
En İyi Film (Bal) / 13.River Run Uluslararası Film Festivali 2011
Jüri Özel Ödülü (Bal) / 29.İstanbul Film Festivali 2010
Halk Jürisi Ödülü (Bal) / 29.İstanbul Film Festivali 2010
FIPRESCI Ödülü (Süt) / 28.İstanbul Film Festivali (Uluslararası) 2009
Halk Jürisi Ödülü (Süt) / 28.İstanbul Film Festivali (Uluslararası) 2009
En İyi Senaryo (Yumurta) / 40.Siyad Türk Sineması Ödülleri 2007
En İyi Film (Yumurta) / 9.Seul Uluslararası Film Festivali 2008
En İyi Film (Yumurta) / 13. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali 2008
Euroimage İtalya Ödülü (Yumurta) / 14.Medfilm Festivali 2008
Altın Lale (Yumurta) / 27.İstanbul Film Festivali (Uluslararası) 2008
Halk Jürisi Ödülü (Yumurta) / 27.İstanbul Film Festivali (Uluslararası) 2008
En İyi Yönetmen (Yumurta) / 26. Fajr Film Festivali 2008
En İyi Senaryo (Yumurta) / 44. Antalya Film Şenliği 2007
En İyi Film (Yumurta) / 44. Antalya Film Şenliği 2007
En İyi Yönetmen (Yumurta) / Bangkok Film Festivali 2007
En İyi Kurgu (Yumurta) / 40.Siyad Türk Sineması Ödülleri 2007
En İyi Yönetmen (Yumurta) / 40.Siyad Türk Sineması Ödülleri 2007
En İyi Film (Yumurta) / 40.Siyad Türk Sineması Ödülleri 2007
NETPAC Jürisi Ödülü (Yumurta) / 3. Uluslararası Avrasya Film Festivali 2007
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü (Meleğin Düşüşü) / 41. Antalya Film Şenliği 2004
Seçiciler Kurulu Özel Ödülü (Meleğin Düşüşü) / 16. Ankara Film Festivali 2005
En İyi Alternatif Film (Meleğin Düşüşü) / 12. Barcelona Bağımsız Sinema Festivali None
Fipresci Ödülü (Meleğin Düşüşü) / 24. İstanbul Film Festivali 2005
Büyük Ödül (Meleğin Düşüşü) / Nantes Film Festivali 2005
En İyi 2. Film (Herkes Kendi Evinde) / 12. Orhan Arıburnu Ödülleri 2001
Onat Kutlar En İyi Senaryo Yazarı (Herkes Kendi Evinde) / 13. Ankara Film Festivali 2001
Bilge Olgaç Jüri Özel Ödülü (Herkes Kendi Evinde) / 12. Orhan Arıburnu Ödülleri 2001
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