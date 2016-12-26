Meltem Cumbul'dan ayrıldığı dizi hakkında açıklama!
Meltem Cumbul'dan ayrıldığı dizi seti hakkında açıklama! Mekan çıkışında, ‘Meltem Hanım sette 1 yaşından küçük oyuncu çalıştığı için seti bıraktığınız doğru mu?’ sorusuna “Söyleyecek bir şeyim yok. Sendika adına gerekli açıklamayı yaptım” diyen Cumbul’a bir soru daha geldi.
Yine aynı sette gençliğinizi oynayacak kızı beğenmediğiniz ben ondan daha gencim kendimi en iyi ben oynarım dediğinize dair haberler çıktı sorusuna “O haber yalan ben böyle cümleler kurmadım söylemedim de” diyerek zaman zaman zaptetmekte zorlandığı köpeği ile taksiye binerek evinin yolunu tuttu.
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