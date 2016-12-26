Meltem Cumbul'dan ayrıldığı dizi hakkında açıklama!

Yine aynı sette gençliğinizi oynayacak kızı beğenmediğiniz ben ondan daha gencim kendimi en iyi ben oynarım dediğinize dair haberler çıktı sorusuna “O haber yalan ben böyle cümleler kurmadım söylemedim de” diyerek zaman zaman zaptetmekte zorlandığı köpeği ile taksiye binerek evinin yolunu tuttu.