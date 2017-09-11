Merve Boluğur kimdir? Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşandı mı?

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç boşandı mı soruların yanıtları belli oldu. Alınan son dakika bilgisine göre, bugün Beykoz 1.Aile Mahkemesi'nce yapılan duruşma neticesinde Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur anlaşmalı olarak boşandı. Çift birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı. Popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur 24 Ağustos 2015’te nikâh masasına oturmuştu. Çiftin 2’nci evlilik yıldönümlerini kutlamaya 1 hafta kala boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı.



İBRAHİM TATLISES BÖYLE SESLENMİŞTİ



İbrahim Tatlıses, boşanma kararı alan Murat Dalkılıç'a Instagram hesabından şöyle seslenmişti:



"Madem işi arabeske bağladın barışın hadi. Ne duruyorsunuz dünyada iki sevgili, iki iyi dost arasında barış kadar güzel bir şey var mı? Vallahi beni dinleyin barışın. Sonradan çok ararsınız birbirinizi benden söylemesi." Murat Dalkılıç, Bodrum'da sahne aldığı mekanda İbrahim Tatlıses şarkılarıyla eşine gönderme yapmış, arabeske bağlamıştı.



MURAT DALKILIÇ KİMDİR?



Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983'de İzmir'de doğdu. Piyano eğitimi alan Murat Dalkılıç 15 yaşında ilk müzik grubunu kurdu. Kuşadası'nda orta öğretimi yıllarında basketbolcu olmaya karar verdi. Murat Dalkılıç, 15 yaşında okulda ilk müzik grubunu kurdu ve grubun solistliğini üstlendi. Kuşadasısporda profesyonel basketbolcu olduğunda 17 yaşındaydı. 1 yıl sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar verdi.



Murat Dalkılıç, müzik kariyerine ilk olarak kafe barlarda gitar çalarak başladı ve İzmir'in çeşitli gece kulüplerinin sonra tüm Türkiye'de sahne programlarına devam etti. Aynı zamanda Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunudur.



Murat Dalkılıç, ilk olarak 2008 yılında Murat Boz ile düet yaptığı “Kasaba” şarkısıyla çıkış yaptı. Şarkı pek çok listede 1 numaraya yükseldi. 2009 yılında “La Fontaine” şarkısıyla başarısını devam ettirdi. Murat Dalkılıç, 2010 yılında çıkardığı “Merhaba” albümünü çıkardı ve albümden “Külah”, “Kıyamadım İkimize”, “Merhaba Merhaba”, “Dönmem” adlı parçalara video klip çekti. 2011 yılında Hepsi grubu ve Volga Tamöz ile beraber “Şık Şık” adlı parçaya düet yaptı. 2012 yılında çıkardığı “Bir Güzellik Yap” adlı albümünü çıkardı ve ilk klibi albümle aynı adı paylaşan “Bir Güzellik Yap” adlı parçaya çekti.



Murat Dalkılıç, Uganda'da inşaatı gerçekleştirilecek; içeriğinde okul, hastane, aşevi ve meslek okulu olacak yapı için, Kimse Yok Mu Derneği derneği ve Samanyolu Haber televizyonu tarafından başlatılan hayır kampanyası çerçevesinde, “İnsanlık Ölmedi” isimli Samanyolu Haber TV'de Ağustos 2011'de yayınlanan programda sanatçı telefonla yardım topladı. Kayahan, Seda Sayan, Ümit Sayın, Erhan Güleryüz, Murat Kekilli, İbrahim Erkal, Vatan Şaşmaz, Tolgahan Sayışman ve Erhan Ufak gibi ünlülerle birlikte Dalkılıç'ın da telefonla hayırseverlerle görüştüğü kampanyada yardım toplandı. Merve Boluğur ile 2013 yılının yaz aylarında başlayan ilişkisi 2014 yılının Aralık ayında sona ermiştir.



Murat Dalkılıç Çıkardığı Albümleri



2008 Kasaba

2009 Pardon

La Fontaine

2010 Merhaba

2012 Bir Güzellik Yap

2014 Daha Derine



Murat Dalkılıç'ın Video klipleri



2008 “Kasaba” Kasaba

2009 “La Fontaine” La Fontaine

2010 “Külah” “Merhaba”

“Kıyamadım İkimize”

“Merhaba Merhaba”

2011 “Dönmem”

“Şık Şık” (ft. Volga Tamöz & Hepsi) Şık Şık

“Çatlat” “Merhaba”

2012 “Bir Güzellik Yap” “Bir Güzellik Yap”

“Kader”

“Luzumsuz Savaş”

2013 “Bir Hayli”

“Neyleyim İstanbul'u”

2014 “Bu Nasıl Aşk” “Daha Derine”

“Derine”

2015

“Kördüğüm”

“Yani”



Murat Dalkılıç'ın Aldığı Ödüller



2009 Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2009 Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2009 Boğaziçi Üniversitesi Medya Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2010 Pal Fm Müzik ödülleri En İyi Canlı Sahne Performansı

2010 Kral Tv Video Müzik Ödülleri Radyolarda En Çok Çalınan Sarkı “Kasaba”

2013 Radyo Boğaziçi Ödülleri En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı

2014 İstanbul Fm Altın Ödülleri En İyi Erkek Pop Erkek Sanatçı



MERVE BOLUĞUR KİMDİR?



Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bir süre, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. 2006 yılında Feride Kaytan'ın yönettiği Kanal D'de yayınlanan Acemi Cadı adlı televizyon dizisinin başrolünde Ayşegül adlı genç bir cadıyı canlandırdı.



Yine 2006 yılında Tayfun Güneyer'in yönettiği Keloğlan Kara Prense Karşı adlı sinema filminde, Birgül isimli bir kahramanı canlandırdı. Ardından 2007 yılında beş arkadaşın eğlenceli bir haftasonu geçirmek için Gomeda Vadisi'ne yaptıkları yolculuğu anlatan, Tan Tolga Demirci'nin yönettiği fantastik korku filmi Gomeda'da yer aldı. 2008 yılında Cem Görgeç'in yazıp yönettiği Hoşçakal Güzin adlı sinema filminde Bahar rolünde yer aldı.



Algida Cornetto, Burger King, Orkid ve bazı diğer firma ve ürünlerin reklam filmlerinde de yer alan Merve Boluğur şu anda; 2007 yılında TRT'de yayına başlayan, Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın da yer aldığı Aşk Yeniden adlı televizyon dizisinde Lale ve Mete çiftinin Eylül adlı kızını oynamaktadır.